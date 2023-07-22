В Советском районе Орла 2 августа будет запрещена парковка
Ограничения связаны с празднованием Дня ВДВ.
Фото: архив "Вестей"
В Орле 2 августа состоится празднование Дня ВДВ. Из-за мероприятий, которые пройдут в этот день, автолюбителям предстоит претерпеть некоторые неудобства.
Так, по улице Сурена-Шаумяна в этот день будет временна запрещена стоянка транспорта. Ограничения коснутся участка от улицы Полесской до Пионерской, они продлятся с 00.00 до 12.30, сообщили в администрации Орла. Исключение составляют машины самих десантников с символикой ВДВ.
О том, какие пройдут праздничные мероприятия, читайте здесь.