Главная » Новости



12:30, 22 июля 2023 года В Советском районе Орла 2 августа будет запрещена парковка Ограничения связаны с празднованием Дня ВДВ.



Фото: архив "Вестей"

В Орле 2 августа состоится празднование Дня ВДВ. Из-за мероприятий, которые пройдут в этот день, автолюбителям предстоит претерпеть некоторые неудобства.



Так, по улице Сурена-Шаумяна в этот день будет временна запрещена стоянка транспорта. Ограничения коснутся участка от улицы Полесской до Пионерской, они продлятся с 00.00 до 12.30, сообщили в администрации Орла. Исключение составляют машины самих десантников с символикой ВДВ.



О том, какие пройдут праздничные мероприятия, читайте здесь.











Ольга СУПОНЕВА



