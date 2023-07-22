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10:47, 22 июля 2023 года В День ВДВ в Орле состоится автопробег, шествие и концерт 2 августа в городе пройдет ряд праздничных событий.



Фото: архив "Вестей"

Орел 2 августа присоединится к празднованию Дня ВДВ. В честь воздушно-десантных войск состоится автопробег, митинг, шествие и другие события.



Программу празднования представила администрация Орла. В 10.00 у памятника участникам локальных войн на Наугорском шоссе пройдет патриотическая акция, затем в 10.40 начнется шествие, состоится возложение цветов к бюстам героев.



В 11.40 стартует автопробег от улицы Полесской до Комсомольской.



А в 12.30 начнется праздник в сквере Героев-десантников. В программе и концерт, и спортивные состязания, и полевая кухня.











Ольга СУПОНЕВА



