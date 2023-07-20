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20:45, 20 июля 2023 года
На "Карте развития" Орловской области представлены более 250 объектовДоступ к интерактивному ресурсу уже открыт.
В Орловской области строители зашли на 275 объектов. Пока что на "Карте развития", о создании которой ранее сообщил губернатор, отображается более 250.
Теперь жители региона могут узнать, где кладут асфальт, как проходит стройка или благоустройство. Указаны на сайте и сроки проведения работ.
Муниципальные образования начнут вести фотоотчеты. В скором времени разработчики добавят возможность комментирования объектов. Ознакомиться с интерактивным ресурсом можно по ссылке.
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Орловцы смогут отслеживать строительные и ремонтные работы на "Карте развития"
Даниил Борисов
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