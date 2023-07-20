четверг 20.07.2023 22:36:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:45, 20 июля 2023 года

На "Карте развития" Орловской области представлены более 250 объектов

Доступ к интерактивному ресурсу уже открыт.



В Орловской области строители зашли на 275 объектов. Пока что на "Карте развития", о создании которой ранее сообщил губернатор, отображается более 250.

Теперь жители региона могут узнать, где кладут асфальт, как проходит стройка или благоустройство. Указаны на сайте и сроки проведения работ.

Муниципальные образования начнут вести фотоотчеты. В скором времени разработчики добавят возможность комментирования объектов. Ознакомиться с интерактивным ресурсом можно по ссылке.


ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: 

Орловцы смогут отслеживать строительные и ремонтные работы на "Карте развития"




Даниил Борисов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.