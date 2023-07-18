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12:39, 16 июля 2023 года

Орловцы смогут отслеживать строительные и ремонтные работы на "Карте развития"

О создании интерактивного ресурса рассказал губернатор.

Фото: Андрей Клычков

Глава региона Андрей Клычков в социальных сетях сообщил, что с помощью "Карты развития" жители региона смогут отслеживать ход работ на социально значимых объектах, получать информацию о развитии инфраструктуры, а также вносить собственные замечания и предложения.

Это интерактивный ресурс, на котором в режиме реального времени можно отслеживать работы по строительству и ремонту дорог, школ и больниц, прокладке коммуникаций и благоустройству территорий. Словом, здесь есть все социально значимые объекты, которые строят, ремонтируют или благоустраивают на Орловщине, - написал глава региона в соцсетях.

Карта адаптирована для просмотра как с мобильных устройств, так и с компьютера. Объекты разбиты на категории, каждую из них можно включить и выключить по отдельности. На "Карте развития" есть фотографии, информация о видах, сроках работ, актуальном статусе.




Сергей Силаев
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