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13:17, 20 июля 2023 года Под Орлом 16-летний мотоциклист без прав протаранил ворота и "Волгу" Юношу доставили в больницу.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

ДТП случилось вчера, 19 июля в 15.00 в поселке Знаменка Орловского округа. Подросток без прав ехал по улице Горького на питбайке. Не справившись с управлением, он влетел в металлические ворота в районе дома № 47, а затем в припаркованную "Волгу".



По информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, 16-летнего орловца с травмами госпитализировали.



Это не единственное ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом, случившееся в Орловской области за минувшие сутки. В Ливнах 17-летний молодой человек получил ранения, столкнувшись на мотоцикле с кроссовером.





Ксения Солоухина



