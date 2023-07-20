В Ливнах при столкновении с иномаркой пострадал несовершеннолетний мотоциклист
Телесные повреждения получил 17-летний орловец.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Авария случилась 19 июля в районе 11 вечера на улице Кирова в Ливнах. Подробности сообщили в региональном УГИБДД.
Разворачиваясь возле дома № 93, водитель “Киа Карнивал” столкнулся с мотоциклистом, который в тот момент начал обгонять кроссовер. В результате ДТП телесные повреждения получил 17-летний юноша, управлявший мотоциклом.