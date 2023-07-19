Главная » Новости



18:30, 19 июля 2023 года В Железнодорожном районе Орла ремонтируют трамвайную контактную сеть Фото опубликовало МУП "ТТП".



Фото: МУП "ТТП".

В Орле ремонтируют трамвайную контактную сеть в Железнодорожном районе. Идут работы по восстановлению пересечения контактной сети по улицам Старо-Московская и 1-я Курская. Об этом сообщили в городском Трамвайно-троллейбусном предприятии.



Напомним, что движение трамваев в Железнодорожном районе Орла приостановлено на время ремонта Красного моста, который должен завершиться до конца 2023-го года. Рабочие уже начали ремонтировать трамвайные пути. Например, идут работы по улице Гостиной.





Артем Ежаков



