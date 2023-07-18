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16:59, 17 июля 2023 года В Орле на улице Гостиной ремонтируют трамвайные пути В городе готовятся к открытию Красного моста.



Фото: мэрия Орла

Сотрудники орловского "Трамвайно-троллейбусного предприятия" приступили к ремонту трамвайных путей на улице Гостиной. За пару дней здесь приведут в порядок межрельсовые крепления – это порядка 100 метров. Как подчеркнули в мэрии, сами рельсы пока не меняют, так как они в удовлетворительном состоянии.







После проведения работ сотрудники "Спецавтобазы" приступят к обновлению асфальта.



В городской администрации также сообщили, что недавно специалисты отремонтировали участок пути на выезде из трамвайного депо.





Артем Ежаков



