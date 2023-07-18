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19:32, 18 июля 2023 года В Орловской области подтвердилось семь случаев заражения корью Пятеро находятся под наблюдением.



Фото: архив "Вести-Орел"

В начале этого года в России зафиксировали вспышку кори. На сегодняшний день семь человек в Орловской области подхватили эту вирусную инфекцию. Еще пятеро находятся под наблюдением.



Корь передается воздушно-капельным путем, заразиться может любой контактировавший с заболевшим. Первые симптомы легко спутать с простудой – это заложенность носа, ломота, слабость, повышение температуры. Характерная сыпь появляется на четвертый – пятый день. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует уточнить свой прививочный статус, и если он отсутствует – привиться по месту жительства.



Напомним, 17 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе ситуация с заболеваемостью корью находится на контроле. Ведется работа по локализации.



С апреля в регионе идет подчищающая иммунизация против кори. По последним данным областного Роспотребнадзора, за это время было привито 770 человек, включая 192 детей.



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Юлия Опанасюк



