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21:00, 17 июля 2023 года В Орловской области ситуация с заболеваемостью корью находится на контроле Ведется работа по локализации.





Тему губернатор Андрей Клычков поднял 17 июля в ходе прямого эфира.



– Да, есть у нас заболевшие. Ситуация находится на контроле. Вместе с Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения этой работой занимаемся для локализации, - отметил глава региона.



Напомним, ранее сотрудник Орловского государственного университета заразился корью. В учебном учреждении приняли все необходимые противоэпидемические и профилактические меры.









Сергей Силаев



