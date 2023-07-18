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17:00, 18 июля 2023 года

В Орловской области на базе фельдшерско-акушерских пунктов открыто 119 аптек

В ближайшее время запланировано открытие 62 ФАПтек.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается реализация проекта "ФАПтека". В его рамках в фельдшерско-акушерских пунктах организовывают продажу набора безрецептурных лекарств. В регионе уже открыто 119 ФАПтек, еще 62 на очереди.

18 июля в рамках рабочей поездки по Знаменскому району губернатор области Андрей Клычков ознакомился с работой ФАПтеки в селе Гнездилово. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Как подчеркнул губернатор, в районе аптеки при фельдшерских пунктах открыты в восьми населенных пунктах.

Напомним, что первые ФАПтеки начали работу весной. Орловский проект уже оценен на федеральном уровне – министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко представил его президенту Владимиру Путину.

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Артем Ежаков
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