В Орловской области на базе фельдшерско-акушерских пунктов открыто 119 аптек
В ближайшее время запланировано открытие 62 ФАПтек.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области продолжается реализация проекта "ФАПтека". В его рамках в фельдшерско-акушерских пунктах организовывают продажу набора безрецептурных лекарств. В регионе уже открыто 119 ФАПтек, еще 62 на очереди.
18 июля в рамках рабочей поездки по Знаменскому району губернатор области Андрей Клычков ознакомился с работой ФАПтеки в селе Гнездилово. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Как подчеркнул губернатор, в районе аптеки при фельдшерских пунктах открыты в восьми населенных пунктах.
Напомним, что первые ФАПтеки начали работу весной. Орловский проект уже оценен на федеральном уровне – министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко представил его президенту Владимиру Путину.