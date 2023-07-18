Крестительский храм Орла отправил посылку в военные госпитали
Гуманитарный груз собрали по просьбе медиков.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В сборе посылки приняли участие прихожане храма святого Иоанна Крестителя. В госпитали, где лечат раненых бойцов, отправили стерильные бинты, средства для уборки помещений, санитарные гели, бытовые растворители и продукты. Об этом рассказали в Орловской митрополии.
С доставкой гуманитарного груза помогли волонтеры областного центра гигиены и эпидемиологии.