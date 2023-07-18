Мценскую ЦРБ планируют отремонтировать до конца 2023 года

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18:05, 17 июля 2023 года
Мценскую ЦРБ планируют отремонтировать до конца 2023 годаХод работ проинспектировал Андрей Клычков.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Глава Орловщины Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Мценский район 17 июля посетил Мценскую ЦРБ, где проводится капитальный ремонт. На эти цели было выделено порядка 129 миллионов рублей.
– Пока все идет по графику. Планируется увеличить количество рабочих, чтобы было еще быстрее, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.
Сейчас рабочие демонтируют старый лифт, в ближайшее время в медучреждении появится новая кабина. Окна заменены на 95%, стартовала облицовка фасада.
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