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18:05, 17 июля 2023 года

Мценскую ЦРБ планируют отремонтировать до конца 2023 года

Ход работ проинспектировал Андрей Клычков.

Фото: "Телеграммы из Орла"

Глава Орловщины Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Мценский район 17 июля посетил Мценскую ЦРБ, где проводится капитальный ремонт. На эти цели было выделено порядка 129 миллионов рублей.

Пока все идет по графику. Планируется увеличить количество рабочих, чтобы было еще быстрее, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.

Сейчас рабочие демонтируют старый лифт, в ближайшее время в медучреждении появится новая кабина. Окна заменены на 95%, стартовала облицовка фасада.

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Сергей Силаев
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