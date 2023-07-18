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18:05, 17 июля 2023 года Мценскую ЦРБ планируют отремонтировать до конца 2023 года Ход работ проинспектировал Андрей Клычков.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Глава Орловщины Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Мценский район 17 июля посетил Мценскую ЦРБ, где проводится капитальный ремонт. На эти цели было выделено порядка 129 миллионов рублей.



– Пока все идет по графику. Планируется увеличить количество рабочих, чтобы было еще быстрее, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.



Сейчас рабочие демонтируют старый лифт, в ближайшее время в медучреждении появится новая кабина. Окна заменены на 95%, стартовала облицовка фасада.



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Сергей Силаев



