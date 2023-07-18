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17:43, 17 июля 2023 года В Мценске благоустраивают дворы четырех домов Качество выполняемых работ проверил губернатор.



Фото: скриншот из видео тг-канала "Телеграммы из Орла"

В ходе рабочей поездки в Мценский район 17 июля глава региона Андрей Клычков посетил дворовые территории райцентра, где проходят работы. На благоустройство было выделено 13,2 миллиона рублей.



Местные жители сообщили губернатору, что подрядчик выбился из графика работ и обратили внимание на качество используемого материала. Андрей Клычков поручил провести экспертизу.



– Часть благоустройства выполнена качественно и в срок. Знаю, что по второй части благоустройства идет задержка, у жителей возникают вопросы по качеству работ. Работы должны быть завершены к 31 июля. Продолжайте контролировать качество, следите за сроками. Обязательно проведите "Народную приемку" по итогам завершения работ, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" Андрея Клычкова.





Сергей Силаев



