Эксперты считают, что в Орловской области достигнута финансовая и экономическая стабильность

Достижения и перспективы развития региона обсуждали на заседании "Спасского клуба".

В Спасском-Лутовиново 18 мая собрались ведущие политологи России. В ходе обсуждения с главой региона Андреем Клычковым они дали оценку развитию Орловщины за последние пять лет.

Эксперты отметили, что в Орловской области отсутствуют коммерческие кредиты, за последнюю пятилетку построено 1,7 миллионов квадратных метров жилья, улучшено качество городской среды. Завершается решение проблемы обманутых дольщиков. Выросли и экономические показатели: отмечена рекордно низкая безработица за 20 лет, а объем производства сельскохозяйственной продукции вырос почти в 2,5 раза. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Также политологи отметили, что большой социальный эффект дают Семейные МФЦ, а губернаторский проект "Народная приемка" позволит активнее вовлекать жителей региона в решение задач.



Фото: "Телеграммы из Орла"



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