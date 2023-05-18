Губернатор Андрей Клычков и федеральные политологи участвуют в работе "Спасского клуба"

Эксперты собрались на площадке музея-усадьбы.

В Спасском-Лутовиново 18 мая собрались ведущие политологи страны. Заседание "Спасского клуба" проходит уже во второй раз. Первое состоялось 22 сентября 2022 года.

В роли спикеров выступают представители федеральных аналитических агентств и специалисты центров изучения общественного мнения. Их главная задача – дать оценку развитию региона за последние пять лет и работе правительства области.

Глава региона, федеральные и региональные эксперты обсуждают достижения и перспективы развития Орловской области, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





