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11:13, 17 мая 2023 года Молодых орловцев наградили за презентацию своих проектов на всероссийском уровне Почетные грамоты вручили Варваре Езгиндаровой, Егору Боровлеву и Тимуру Янковскому.





16 мая глава регдепартамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев вручил грамоты департамента проектной деятельности правительства РФ участникам Всероссийской конференции "Лидеры проектного управления". Об этом сообщил региональный информационный портал.



Почетные грамоты вручили ученикам центра "Созвездие Орла" Варваре Езгиндаровой и Егору Боровлеву, а также учащемуся "Кванториума" Тимуру Янковскому.



Варвара Езгиндарова разработала станцию приема данных с метеоспутников, Егор Боровлев создал дешевый в производстве квадрокоптер, а Тимур Янковский сконструировал универсальный мульти-кронштейн для работы за компьютером. Все разработки имеют практическое применение.



Фото: портал правительства Орловской области







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Артем Ежаков



