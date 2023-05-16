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10:13, 16 мая 2023 года

Орловские школьники создают уникальные изобретения в образовательных центрах

Некоторые из разработок представили на федеральном уровне.


Изобретения орловских школьников находят свое применение на практике. Станция приема метеоданных, летательный аппарат и мультикронштейн – это одни из немногих работ ребят, которые они готовы представить на всероссийском уровне.

Ученик "Созвездия Орла" Егор Боровлев уже презентовал проект дешевого квадрокоптера. Он был представлен на конференции "Лидеры проектного управления". Корпус квадрокоптера полностью напечатан на 3D-принтере. Летательный аппарат молодой человек спроектировал и разработал сам. Сейчас думает, как его модифицировать.

Также на конференции представили проект Варвары Езгиндаровой, ученицы "Созвездия Орла". Она разработала станцию приема данных с метеорологических спутников. Она принимает снимки из космоса, далее они загружаются в программу метеоленты, с помощью которой можно создать прогноз погоды, отслеживать возгорания или прокладывать маршрут для Северного морского пути.

Другим изобретателем стал ученик "Кванториума" Тимур Янковский. Его мульткронштейн подойдет и блогеру, и звукорежиссеру. В планах – запуск серийного производства.

Успехи юных орловцев не остаются без наград – несколько ребят получили целевые направления на обучение в Московский авиационный институт и институт имени Баумана, участвуя в олимпиаде по авиации ОКБ Сухого.


Евгения Пьянова
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