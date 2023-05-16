В орловской областной больнице откроется отделение для ветеранов боевых действий

Работа начнется с 16 мая.

Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира 15 мая.



– Когда я был в Болхове, ко мне подошли ветераны боевых действий и попросили воссоздать то, что было раньше – отделение в областной больнице, где обслуживались ветераны боевых действий, - рассказал глава региона.

Глава региона идею поддержал. С 16 мая в областной больнице откроется отделение с койками для обследования ветеранов боевых действий.



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