Андрей Клычков поручил оборудовать детские уголки в медучреждениях

Такие зоны уже организованы в пяти местах.

Тему поднял глава региона Андрей Клычков 15 мая в ходе прямого эфира.

– В медицинских учреждениях, где находятся дети – это и поликлиническое звено и стационарное, чтобы мы оборудовали детские уголки, чтобы дети могли проводить время не просто в больничных коридорах, - заявил губернатор.

Клычков добавил, что такие зоны уже организованы в пяти оздоровительных учреждениях. Губернатор поставил задачу найти возможности для организации детских уголков.