Андрей Клычков поручил оборудовать детские уголки в медучреждениях

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20:42, 15 мая 2023 года
Андрей Клычков поручил оборудовать детские уголки в медучрежденияхТакие зоны уже организованы в пяти местах.
Тему поднял глава региона Андрей Клычков 15 мая в ходе прямого эфира.
– В медицинских учреждениях, где находятся дети – это и поликлиническое звено и стационарное, чтобы мы оборудовали детские уголки, чтобы дети могли проводить время не просто в больничных коридорах, - заявил губернатор.
Клычков добавил, что такие зоны уже организованы в пяти оздоровительных учреждениях. Губернатор поставил задачу найти возможности для организации детских уголков.
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