суббота 13.05.2023 15:36:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:00, 13 мая 2023 года

Глазуновский район передал на фронт "теплую" посылку

При поддержке Народного фронта Жители собрали дрова, воду, предметы первой необходимости.


Орпловщина не останавливает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих СВО. "Теплую" посылку бойцам на линию фронта передал Глазуновский район.

Несмотря на то, что погода установилась хорошая, майские ночи еще не балуют теплом. Чтобы помочь солдатам спастись от холода, глазуновцы при поддержке регионального отделения Народного фронта собрали посылку в виде дров, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Это поможет бойцам улучшить условия проживания и придаст сил. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дмитровский район Орловщины собирает гуманитарный груз для участников СВО.  Формирование посылки идет по поручению губернатора Андрея Клычкова.

 

 




Вести-Орёл
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.