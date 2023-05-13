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9:00, 13 мая 2023 года Глазуновский район передал на фронт "теплую" посылку При поддержке Народного фронта Жители собрали дрова, воду, предметы первой необходимости.





Орпловщина не останавливает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих СВО. "Теплую" посылку бойцам на линию фронта передал Глазуновский район.



Несмотря на то, что погода установилась хорошая, майские ночи еще не балуют теплом. Чтобы помочь солдатам спастись от холода, глазуновцы при поддержке регионального отделения Народного фронта собрали посылку в виде дров, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Это поможет бойцам улучшить условия проживания и придаст сил.



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Дмитровский район Орловщины собирает гуманитарный груз для участников СВО. Формирование посылки идет по поручению губернатора Андрея Клычкова.





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