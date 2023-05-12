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14:43, 12 мая 2023 года Дмитровский район Орловщины собирает гуманитарный груз для участников СВО Формирование посылки идет по поручению губернатора Андрея Клычкова.





Орловщина, по поручению губернатора Андрея Клычкова, продолжает сбор гуманитарных грузов для военнослужащих, принимающих участие в СВО. Сейчас большую посылку собирает Дмитровский район, ее доставят в район Рубежного – Кременной Луганской Народной Республики.



В посылку войдет обмундирование, инструменты, газовые баллоны и дизельные генераторы, многие другие необходимые вещи. Доставят на линию фронта и медикаменты, продукты, средства гигиены, воду. Жители Дмитровского района также принесли для военнослужащих домашнюю консервацию, а школьники написали письма солдатам.



Глава Дмитровского района Сергей Козин примет участие в доставке груза на фронт.











Ольга СУПОНЕВА



