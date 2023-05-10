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10:20, 10 мая 2023 года

В Орловской области менеджера предприятия заподозрили в даче взятки

По версии следствия, он перечислил 40 тысяч рублей начальнику управления по закупкам.


Следственные органы по материалам УФСБ И УМВД России по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении менеджера по статьей 291 УК РФ – дача взятки.

Предварительно установлено, что с 3 февраля 2020 года по 4 января 2021 года менеджер передал начальнику управления по закупкам "Орелводоканала" 40 тысяч рублей, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело в отношении начальника управления по закупкам ранее было направлено с обвинительным заключением в суд. В дело в отношении менеджера продолжается.


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Сергей Силаев
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