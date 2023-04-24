Экс-начальник управления по закупкам "Орелводоканала" предстанет перед судом

Он обвиняется во взяточничестве.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по закупкам предприятия "Орелводоканал". Мужчину обвиняют в трех преступлениях, связанных с получением взяток.

Следствие установило, что с февраля по декабрь 2020 года мужчина способствовал заключению договоров между предприятием и одним из контрагентов.

– Также он способствовал поддержанию между организациями долгосрочных, беспрепятственных финансово-хозяйственных отношений, за что лично получил от представителя организации взятку в общей сумме 40 000 рублей, - уточнили в СУ СК РФ по Орловской области.

С сентября 2021 по марта 2022 года мужчина получил еще одну взятку в размере 102 тысяч рублей. После чего было установлено, что с августа 2017 года по февраль 2022 года мужчина получил еще от двух организаций взятки на общую сумму более миллиона рублей.

Обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в суд, преступления выявлены и расследовались при оперативном сопровождении УФСБ И УМВД России по Орловской области.