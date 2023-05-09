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15:00, 9 мая 2023 года Митрополит Орловский и Болховский Тихон поздравил орловцев с Днем Победы Владыка записал видеообращение.





– Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю нас всех с этим замечательным, светлым, святым праздником для нашей страны – с Днем Победы! Действительно, мы всегда празднуем 9 мая и с радостью, и с гордостью, и со скорбью, - отметил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



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