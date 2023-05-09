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14:10, 9 мая 2023 года Бойцы СВО поздравили орловцев с Днем Победы Военнослужащие записали видеообращение.





Видеозапись опубликовал в социальных сетях глава региона Андрей Клычков 9 мая. Губернатор написал, что ребята уже неоднократно получали гуманитарную помощь и благодарят земляков за поддержку. – А мы говорим спасибо нашим бойцам, которые как и их деды и прадеды защищают Россию и свои семьи от противника. Спасибо вам, наши герои! С праздником! С Днем победы! – написал Андрей Клычков.



Видео: телеграм-канал губернатора





Сергей Силаев



