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15:32, 8 мая 2023 года

В УМВД рассказали подробности ДТП в Орловском округе, в котором пострадали девушка и двое детей

Авария произошла 7 мая на автодороге М-2 "Крым".


7 мая в 10:05 на автодороге М-2 "Крым" в Орловском муниципальном округе произошло столкновение двух машин. По предварительной информации, 57-летний водитель "Санг Йонг", выполняя обгон, создал помеху "Форду Фокус", который двигался во встречном направлении. "Форд" врезался в отбойник.

Пострадали 32-летняя девушка, управлявшая "Фордом", а также два ее пассажира – мальчики 12 и 6 лет. Как сообщили в УМВД России по Орловской области, после оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены. Своевременную помощь им оказали сотрудники скорой.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

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Артем Ежаков
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