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12:17, 8 мая 2023 года

Бригады скорой в Орловской области спасли после ДТП женщину с двумя детьми

Все трое с травмами разной степени тяжести госпитализированы.


В Орловской области медики скорой помощи успели спасти жизни молодой женщины и двоих мальчиков, пострадавших в ДТП. Все трое доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Авария произошла 7 мая, в региональном департаменте здравоохранения рассказали подробнее о случившемся.

-  После столкновения автомобиля с препятствием пострадали два мальчика 2011 и 2017 года рождения, а также женщина 1991 года рождения.  С травмами различной степени тяжести дети госпитализированы в НКМЦ им. Круглой, женщина - в областную клиническую больницу, - пояснили в депздраве. 


Ольга СУПОНЕВА
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