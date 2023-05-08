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12:17, 8 мая 2023 года Бригады скорой в Орловской области спасли после ДТП женщину с двумя детьми Все трое с травмами разной степени тяжести госпитализированы.









Авария произошла 7 мая, в региональном департаменте здравоохранения рассказали подробнее о случившемся.



- После столкновения автомобиля с препятствием пострадали два мальчика 2011 и 2017 года рождения, а также женщина 1991 года рождения. С травмами различной степени тяжести дети госпитализированы в НКМЦ им. Круглой, женщина - в областную клиническую больницу, - В Орловской области медики скорой помощи успели спасти жизни молодой женщины и двоих мальчиков, пострадавших в ДТП. Все трое доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.Авария произошла 7 мая, в региональном департаменте здравоохранения рассказали подробнее о случившемся.- После столкновения автомобиля с препятствием пострадали два мальчика 2011 и 2017 года рождения, а также женщина 1991 года рождения. С травмами различной степени тяжести дети госпитализированы в НКМЦ им. Круглой, женщина - в областную клиническую больницу, - пояснили в депздраве.





Ольга СУПОНЕВА



