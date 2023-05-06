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15:00, 6 мая 2023 года Андрей Клычков пообщался с участниками СВО и поисковиками Встреча прошла на Кривцовском мемориале.





Сегодня, 6 мая, под Орлом прошла церемония перезахоронения красноармейцев. Состоялся памятный митинг. Глава региона Андрей Клычков поблагодарил членов поисковых движений за огромный вклад в сохранения памяти о защитниках Родины. – Нынешняя вахта особая – она посвящена предстоящему 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В ней примут участие свыше полутора тысяч поисковиков из 13 регионов России. Сердечно признателен нашим поисковикам за верность избранному делу, неизменный патриотизм, достойный вклад в сохранение народной памяти и правды о великой войне, о великом подвиге советского солдата, - цитирует главу региона тг-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: "Телеграммы из Орла"





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Сергей Силаев



