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13:27, 6 мая 2023 года

На Кривцовском мемориале под Орлом перезахоронили красноармейцев

В канун 78-й годовщины Победы воины обрели свое последнее пристанище.


На Кривцовском мемориале в Болховском районе сегодня, 6 мая, прошла церемония перезахоронения красноармейцев. Останки бойцов подняли в рамках "Вахты памяти" и теперь они обрели свое последнее пристанище.

Состоялся на мемориале памятный митинг.

Сегодня, в канун 78-й годовщины Победы, мирную тишину Кривцовских высот вновь нарушат оружейные залпы. Это залпы последнего салюта в память и в благодарность нашим воинам, павшим смертью храбрых за освобождение Орловской земли от фашистских захватчиков. Это последние почести тем, кто сражался и победил. Россия не забывает своих героев – отдавших жизнь за Отечество, за Победу, - обратился к его участникам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Взял слово во время церемонии и участник специальной военной операции на Украине, орловец Валерий Романов.

- 78 лет со дня того памятного дня прошло и мы смотрим в это небо и радуемся, что все спокойно. Они победили фашизм, но спустя какое-то время это зло опять возродилось. Возродилось на нашей исконно русской земле, где говорят на русском языке, где наши родственники и наши близкие. Настало время нашего поколения, чтобы навсегда покончить с этой заразой. Ветераны — это наши герои. Самое главное для нас — это наш тыл, ваша поддержка. Спасибо Андрею Евгеньевичу и всем, кто нас поддерживает. Хочу поздравить всех с наступающим праздником - Днем Победы! - произнес речь военнослужащий. 

Поисковые работы вблизи Кривцовского мемориала продлятся до 9 мая. Их ведут сразу несколько поисковых отрядов: военно-исторический поисковый клуб "Дороги войны", "ОТЕЧЕСТВО", "Факел", "Костер" и историко – патриотическое поисковое объединение "Наследие".

Фото: телеграммы из Орла 






Ольга СУПОНЕВА
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