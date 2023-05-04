четверг 4.05.2023 20:44:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:17, 4 мая 2023 года

Дно Оки и озера Светлая жизнь в Орле обследуют водолазы

Перед началом купального сезона спасатели проверяют водоемы.


Купальный сезон в Орле и области официально стартует 1 июня. До этого времени предстоит привести в порядок пляжи, а также обследовать дно водоемов. Вторым как раз в данное время и занимаются водолазы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, уже проверено дно реки Оки в районе центрального пляжа. 

- Стояла задача обследовать и, в случае обнаружения, очистить дно акватории городского пляжа от опасных и посторонних предметов, которые могут спровоцировать происшествия с участием купающихся. Такие находящиеся на дне предметы водолазы подняты наверх, - пояснили в чрезвычайном ведомстве. 

Отмечается также, что дно водоемов в основном находится в удовлетворительном состоянии. 

На очереди у водолазов - озеро Светлая жизнь. Напомним, в пределах Орла купание будет разрешено только в двух указанных водоемах. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

К купальному сезону-2023 в Орле подготовят два пляжа. Период отдыха на воде продлится с 1 июня до 31 августа.



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.