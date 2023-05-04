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16:17, 4 мая 2023 года Дно Оки и озера Светлая жизнь в Орле обследуют водолазы Перед началом купального сезона спасатели проверяют водоемы.





Купальный сезон в Орле и области официально стартует 1 июня. До этого времени предстоит привести в порядок пляжи, а также обследовать дно водоемов. Вторым как раз в данное время и занимаются водолазы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области , уже проверено дно реки Оки в районе центрального пляжа.



- С тояла задача обследовать и, в случае обнаружения, очистить дно акватории городского пляжа от опасных и посторонних предметов, которые могут спровоцировать происшествия с участием купающихся. Такие находящиеся на дне предметы водолазы подняты наверх, - пояснили в чрезвычайном ведомстве.



Отмечается также, что дно водоемов в основном находится в удовлетворительном состоянии.



На очереди у водолазов - озеро Светлая жизнь. Напомним, в пределах Орла купание будет разрешено только в двух указанных водоемах.



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К купальному сезону-2023 в Орле подготовят два пляжа. Период отдыха на воде продлится с 1 июня до 31 августа.





Ольга СУПОНЕВА



