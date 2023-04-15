Главная » Новости



14:53, 15 апреля 2023 года К купальному сезону-2023 в Орле подготовят два пляжа Период отдыха на воде продлится с 1 июня до 31 августа.





Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление об обеспечении безопасности людей на водных объектах в 2023 году. Согласно документу, купальный сезон начнется 1 июня и продлится до 31 августа.



В Орле будет оборудовано два пляжа, где можно будет не только позагорать, но и поплавать. Это, традиционно, озеро Светлая жизнь, а также река Ока в районе городского парка. В неотведенных местах купание запретят. Также, исходя из постановления, уже с 18 апреля начнется подготовка пляжей, в том числе инклюзивного.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА



