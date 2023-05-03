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11:03, 3 мая 2023 года "Велодень - 2023" в Орле перенесли с весны на осень Предварительно, большой праздник для всех любителей велосипедного спорта состоится в сентябре.





Организаторы "Велодня" сообщили, что в Орле весной 2023 года велопраздника не будет. Мероприятие перенесли.



- К сожалению, этой весной провести праздник мы не сможем. Надеемся, что мы увидимся в сентябре, - гласит



Отметим, что в Орле сообщение в официальной группе массового спортивного события.Отметим, что в Орле отменены в 2023 году и массовые события, приуроченные к 9 мая: не будет ни парада,

ни концерта, ни салюта.







Ольга СУПОНЕВА



