пятница 28.04.2023 23:47:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:23, 28 апреля 2023 года

Майские праздники в Орловской области пройдут без парадов и салюта

Соответствующее решение оперативного штаба озвучил в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков.


1 и 9 мая в Орловской области пройдут без парадов и салюта. Такое решение принял оперативный штаб. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Андрей Клычков.
Есть риски, которые неподконтрольны нам. Это касается беспилотников, их недавних прилетов по территории России. Мы не можем поддержать инициативу профсоюзов по проведению митинга, шествий на 1 мая. Мы готовились к 9 мая, но вынуждены отказаться от проведения парада. Мы не можем рисковать людьми. "Бессмертный" полк мы с вами лучше проведем в интерактивном формате. Соответственно, мы не будем проводить салют и вечерний концерт, – сообщил Андрей Клычков.



Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.