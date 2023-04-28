Главная » Новости



20:23, 28 апреля 2023 года Майские праздники в Орловской области пройдут без парадов и салюта Соответствующее решение оперативного штаба озвучил в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков.





1 и 9 мая в Орловской области пройдут без парадов и салюта. Такое решение принял оперативный штаб. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Андрей Клычков.

– Есть риски, которые неподконтрольны нам. Это касается беспилотников, их недавних прилетов по территории России. Мы не можем поддержать инициативу профсоюзов по проведению митинга, шествий на 1 мая. Мы готовились к 9 мая, но вынуждены отказаться от проведения парада. Мы не можем рисковать людьми. "Бессмертный" полк мы с вами лучше проведем в интерактивном формате. Соответственно, мы не будем проводить салют и вечерний концерт, – сообщил Андрей Клычков.





Артем Ежаков



