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12:07, 3 мая 2023 года В Орле сквер Гуртьева обогнал горпарк в голосовании по благоустройству Почти 5 800 голосов собрала эта территория.









Всего жителям Орла на выбор представлено пять общественных пространств, которые в дальнейшем ждет ремонт. Это уже упомянутый сквер, городской парк культуры и отдыха у которого 5 614 голосов, Дворянское гнездо - 3 455 голосов, парк Ботаника - 2072 голоса, сквер Бунина - 734 голоса.



Отметим, что благодаря активности жителей Орловская область Сквер Гуртьева Орла выбился в лидеры голосования по благоустройству. Ранее лидировал городской парк, но на сегодняшний день у сквера уже почти 5 800 голосов.Всего жителям Орла на выбор представлено пять общественных пространств, которые в дальнейшем ждет ремонт. Это уже упомянутый сквер, городской парк культуры и отдыха у которого 5 614 голосов, Дворянское гнездо - 3 455 голосов, парк Ботаника - 2072 голоса, сквер Бунина - 734 голоса.Отметим, что благодаря активности жителей Орловская область вошла в топ-10 регионов России по вовлеченности в голосование по выбору территорий для благоустройства. Проголосовать можно по ссылке.





Ольга СУПОНЕВА



