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10:33, 3 мая 2023 года Орловщина оказалась одной из самых активных в России по голосованию за благоустройство Жители продолжают сами выбирать, какие общественные пространства они хотели бы видеть обновленными.





Свой выбор за ту или иную территорию для благоустройства сделали уже более 50 тысяч жителей Орловской области. Орловцы могут самостоятельно принимать решение о том, какое общественное пространство они хотели бы видеть преобразившимся.



Орловщина оказалась, благодаря неравнодушности жителей, в топ-10 регионов России по вовлечению в общественное голосование.



Сделать выбор можно здесь.







Ольга СУПОНЕВА



