В Орловской области дополнительно выделят более 400 миллионов на дороги

Средства направят на работы в Сосковском и Шаблыкинском районах.

Такую информацию озвучили на аппаратном совещании в областной администрации 2 мая.

В 2023 году в Сосковском районе отремонтируют участок Дороги Нарышкино – Сосково протяженностью 10 километров, а в Шаблыкинском – трассу Горки – Шаблыкино длиной 13 километров. Стоимость работ составит 180 и 239 миллионов рублей соответственно, сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Это объекты следующего периода с возможностью строительства в этом году. Использование данного финансового механизма направлено на ускорение строительства дорожных объектов, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.



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