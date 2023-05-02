В Корсаковском районе завершились работы по ремонту моста через реку Филенка

Работы велись в рамках национального проекта.

Вопросы дорожного строительства обсудили на аппаратном совещании в областной администрации 2 мая. Переправу через реку Филенка в Корсаковском районе на дороге Корсаково – Войново – Жилино отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

До 15 мая в планах завершить ремонт моста через реку Тим в Должанском районе. Помимо этого, завершается разработка проектно-сметной документации еще по двум переправам: в Свердловском районе через реку Рыбница и в Болховском через реку Цкань.



Общая сумма работ – почти 179 миллионов рублей, работы планирует завершить в 2023 году, сообщили в пресс-службе областного правительства.



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