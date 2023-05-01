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16:00, 1 мая 2023 года

В Орле проходит выставка породистой птицы и животных

Ярмарка "Выбираем орловское" продлится до вечера 1 мая.


Ярмарка "Выбираем орловское" продолжает работу. Помимо натуральных продуктов, фермеры представили также породистых птиц и животных.

Увидеть и приобрести можно кур, голубей, фазанов, кроликов, нутрий, белок. Фермеры расскажут гостям об особенностях того или иного животного.

Выставка-ярмарка работает до 18.00 1 мая на аллее перед городским парком культуры и отдыха. 

Фото: администрация Орла 

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В Орле открылась выставка-ярмарка фермерских товаров "Выбираем орловское". Жители и гости областного центра 1 мая могут приобрести продукцию местных производителей.



Ольга СУПОНЕВА
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