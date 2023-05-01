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11:25, 1 мая 2023 года В Орле открылась выставка-ярмарка фермерских товаров "Выбираем орловское" Жители и гости областного центра 1 мая могут приобрести продукцию местных производителей.





В центре Орла сегодня, 1 мая, открылась выставка-ярмарка продукции "Выбираем орловское". Палатки с фермерскими товарами расположились на аллее у городского парка.



У жителей областного центра и его гостей есть возможность продегустировать и приобрести продукцию орловских производителей. Больше двух десятков предпринимателей предлагают сыры, мясную продукцию, масло, лимонад. Перед покупкой можно снять пробу.



Также на ярмарке фермеры представили живность: тут и куры, и голуби. Животные особенно заинтересовали маленьких гостей.



Заглянул на ярмарку и губернатор Андрей Клычков. Работать она будет до 18.00.



Подробности в наших ближайших эфирах.



Фото: Юлия Опанасюк









Ольга СУПОНЕВА



