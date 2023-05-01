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11:15, 1 мая 2023 года Орловский губернатор Андрей Клычков посетил подшефный район ЛНР В соответствии с решением Владимира Путина за регионами страны закреплены районы новых территорий России.





Глава Орловской области Андрей Клычков, в рамках поездки на линию фронта специальной военной операции, посетил Троицкий район Луганской народной республики. Это подшефная Орловщине территория: решением Владимира Путина за российскими регионами закреплены территории новых регионов РФ.



Андрей Клычков рассказал о поездке.



- Познакомились с главой и сотрудниками администрации района, посетили одно из сельхозпредприятий, занимающееся переработкой молока и изготовлением молочных продуктов, посетили ряд социальных объектов района. Наше сотрудничество будет выстраиваться в рамках доверительных отношений, которые будут являться залогом реализации наших общих задач, - отметил глава Орловской области.



А уже в ближайшее время между Орловщиной и Троицким районом ЛНР будет подписано соглашение о сотрудничестве.



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Ольга СУПОНЕВА



