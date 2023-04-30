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10:00, 30 апреля 2023 года Глава Орловщины Андрей Клычков отправился на фронт с посылками для бойцов В преддверии 9 мая несколько гуманитарных колонн из региона доставят самое необходимое для военнослужащих СВО.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков отправился на линию фронта в составе делегации, которая доставит крупную партию гуманитарного груза для военнослужащих СВО. В преддверии Дня Победы Орловщина передаст бойцам несколько партий посылок с самым необходимым.



Принимают участие в поездке на линию соприкосновения и другие представители властных структур области. Это первый заместитель губернатора Вадим Соколов, главы районов - Виктор Громов, Николай Чиняков, Роман Жуков. В зоне военных действий орловская делегация пробудет два дня. Накануне часть посылок уже передали, а с ними и письма для солдат от детей. Теперь, также, солдатам будут передавать газеты - спецвыпуски о том, как дела на родине.



- Общий вес груза составил порядка 8 тонн. Каждый закупленный товар имеет жизненно важное значение на фронте. Передали им дополнительно 3 квадрокоптера, 2 антидроновых ружья, 4 тепловизора, смартфоны, генераторы, спутниковые антенны, оптику, бинокли и 2 квадроцикла. Отдельные слова благодарности главе Кромского района Усикову Андрею, он свой личный квадроцикл передал нашим разведчикам. Продолжаем закупать и отвозить на передовую дополнительные комплекты летней тактической формы и ботинок, тактические рюкзаки, балаклавы, термобелье, нательное белье и другие элементы экипировки, - рассказал Андрей Клычков.







Ольга СУПОНЕВА



