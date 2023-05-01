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10:25, 1 мая 2023 года

В парке Победы Орла высадили деревья в честь погибших воинов СВО

Акция "Сад памяти" продолжается в областной столице.


В парке Победы Орла сегодня, 1 мая, высадили именные деревья в честь погибших воинов специальной военной операции. Память ушедших при исполнении служебного долга бойцов почтили минутой молчания. Прошел памятный митинг.


Как уже рассказывал читателям сайт "Вести-Орел", сегодня в областном центре проходит масштабная акция "Сад памяти". Город станет зеленее в рамках инициативы губернатора "Тысяча деревьев для Орла". Вместе с жителями, волонтерами, ветеранами и тружениками тыла, родственниками погибших бойцов Андрей Клычков принимает участие в высадке деревьев. Так, на набережной Дубровинского уже появилось больше сотни лип. 


- Здесь, в Парке Победы, в честь наших погибших воинов в прошлом году мы начали высаживать Аллею памяти. Сегодня мы продолжаем эту акцию. Каждая потеря невосполнима. Каждая скорбная весть болью отзывается в наших сердцах. От имени всех собравшихся обращаюсь к родственникам павших героев – сегодня они вместе с нами. – Благодарю вас за стойкость, мужество и выдержку. На вашу долю выпало одно из самых тяжких испытаний – потеря близкого человека. Поверьте: мы сделаем все, чтобы поддержать вас в это непростое время. Только вместе – победим, выстоим в жестоком противостоянии, - обратился губернатор Андрей Клычков ко всем присутствующим. 

Акция продолжается. Подробности мы расскажем в ближайших эфирах "Вестей" и на нашем сайте. 


Ольга СУПОНЕВА
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