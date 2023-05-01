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9:31, 1 мая 2023 года

В Орле проходит масштабная высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти"

Ветераны, труженики тыла, волонтеры при участии губернатора Андрея Клычкова, высадят 1 мая почти 200 саженцев.


Акция "Сад памяти" проходит сегодня, 1 мая,  в Орле. В эти минуты идет высадка сотни саженцев липы на набережной Дубровинского, передает корреспондент "Вестей" с места событий.


В высадке деревьев участие принимает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Участвуют в акции непосредственно те, для кого увековечивание памяти о войне играет очень важную роль: ветераны, труженики тыла. Участвуют в масштабной посадке волонтеры Победы, горожане. Акция проходит в рамках инициативы губернатора "Тысяча деревьев для Орла".


 
Также сегодня зеленее станет парк Победы и сквер тургеневский бережок. 

Подробности в ближайших эфирах "Вести-Орел". 

Фото: Мария Семак 





Ольга СУПОНЕВА
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