В Орле проходит масштабная высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти"
Ветераны, труженики тыла, волонтеры при участии губернатора Андрея Клычкова, высадят 1 мая почти 200 саженцев.
Акция "Сад памяти" проходит сегодня, 1 мая, в Орле. В эти минуты идет высадка сотни саженцев липы на набережной Дубровинского, передает корреспондент "Вестей" с места событий.
В высадке деревьев участие принимает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Участвуют в акции непосредственно те, для кого увековечивание памяти о войне играет очень важную роль: ветераны, труженики тыла. Участвуют в масштабной посадке волонтеры Победы, горожане. Акция проходит в рамках инициативы губернатора "Тысяча деревьев для Орла".
Также сегодня зеленее станет парк Победы и сквер тургеневский бережок.
Подробности в ближайших эфирах "Вести-Орел".
Фото: Мария Семак