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12:30, 29 апреля 2023 года В Орловской области МЧС перешло в усиленный режим работы Спасатели в полной боевой готовности для обеспечения безопасности в майские праздники.









Как пояснили в региональном главке чрезвычайного ведомства, сейчас идет активная профилактическая работа по предупреждению пожаров. Кроме того, для предупреждения несчастных случаев на водоемах, сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам проводятся патрулирования.



Напомним, что на первомай и День Победы масштабных массовых мероприятий в Орловской области Подразделения ГУ МЧС России по Орловской области перешли в усиленный режим работы на период майских праздников. Спасатели полностью готовы к оперативному реагированию в период с 28 апреля по 2 мая 2023.Как пояснили в региональном главке чрезвычайного ведомства, сейчас идет активная профилактическая работа по предупреждению пожаров. Кроме того, для предупреждения несчастных случаев на водоемах, сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам проводятся патрулирования.Напомним, что на первомай и День Победы масштабных массовых мероприятий в Орловской области не будет из-за соображений безопасности.





Ольга СУПОНЕВА



