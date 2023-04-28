Орловской детской школе искусств имени Кабалевского исполнилось 50 лет

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12:00, 28 апреля 2023 года
Орловской детской школе искусств имени Кабалевского исполнилось 50 летЮбилей ДШИ отметила 26 апреля.
Полвека назад в музыкальной школе №4 было только три отделения: хоровое, фортепьянное и народных инструментов. Сейчас занятия посещают 900 детей, функционируют 13 отделений.
В детской школе искусств теперь работает музей, посвященный композитору. На его открытие приехала дочь музыканта – Мария Дмитриевна. А в академическом театре Тургенева состоялось торжественное мероприятие: на сцене выступили юные музыканты, хореографы и актеры.
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