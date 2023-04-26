Орловская детская школа искусств имени Кабалевского отметила 50-летний юбилей

В академическом театре Тургенева состоялось торжественное мероприятие.

На сцене выступили воспитанники различных специализаций: юные музыканты, актеры, хореографы. Сегодня в школе учится почти 900 детей в 13 отделениях и 20 специализациях.

Имя композитора Кабалевского учреждению присвоили в 1991 году. Его дочь – Мария – тоже приехала в областную столицу на юбилей.