Клычков поручил запустить второй мусоросортировочный завод в Орловской области

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20:59, 26 апреля 2023 года
Клычков поручил запустить второй мусоросортировочный завод в Орловской областиМеры будут приняты в ближайшее время.
Об этом глава региона Андрей Клычков заявил 26 апреля во время прямого эфира. Напомним, губернатор прокомментировал ситуацию с приостановкой работы действующего мусоросортировочного завода "ЭкоСити".
Во время эфира Клычков отметил, что в минувший понедельник руководитель предприятия заявил, что его завод не сможет принимать мусор, а затем оборудование сломалось.
Затем губернатор вспомнил, что ранее поднималась тема открытия второго мусоросортировочного завода на территории региона. Теперь глава Орловщины распорядился принять меры по скорейшему открытию еще одного завода.
– Когда подняли вопрос по поводу того, что нужно открыть еще один завод, чтобы обеспечить стабильность, была поднята истерика. Я дал уже поручение принять меры по скорейшему запуску второго завода, если не хочет работать этот, - подытожил глава региона.
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Сергей Силаев