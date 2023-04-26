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20:59, 26 апреля 2023 года

Клычков поручил запустить второй мусоросортировочный завод в Орловской области

Меры будут приняты в ближайшее время.


Об этом глава региона Андрей Клычков заявил 26 апреля во время прямого эфира. Напомним, губернатор прокомментировал ситуацию с приостановкой работы действующего мусоросортировочного завода "ЭкоСити".

Во время эфира Клычков отметил, что в минувший понедельник руководитель предприятия заявил, что его завод не сможет принимать мусор, а затем оборудование сломалось.

Затем губернатор вспомнил, что ранее поднималась тема открытия второго мусоросортировочного завода на территории региона. Теперь глава Орловщины распорядился принять меры по скорейшему открытию еще одного завода.

Когда подняли вопрос по поводу того, что нужно открыть еще один завод, чтобы обеспечить стабильность, была поднята истерика. Я дал уже поручение принять меры по скорейшему запуску второго завода, если не хочет работать этот, - подытожил глава региона.

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Сергей Силаев
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