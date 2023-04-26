Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с приостановкой работы мусоросортировочного завода

Тему глава региона поднял во время прямого эфира.

Напомним, орловский перерабатывающий комплекс приостановил прием отходов. За пять лет работы впервые отказали сразу все транспортировочные ленты, отремонтировать оборудование планируют в течение десяти дней. Эту тему подняли на сессии областного совета 25 апреля.

Теперь глава региона Андрей Клычков высказался по этому поводу. Губернатор начал с того, что в понедельник директор предприятия "ЭкоСити" Юрий Парахин заявил, что его завод сломался и комплекс больше не может принимать мусор, а после этого сломалось оборудование.

– В дальнейшем пошла дискуссия. Ряд депутатов, одна фракция, стала обсуждать защиту. Завод закрылся, нужно ему помогать. А в чем суть помощи? Поднять тариф и повысить плату жителям! Очень простой подход, но я сразу хочу пояснить всем уважаемым товарищам – меня коммерческие интересы отдельных предприятий беспокоят совсем мало, в отличие от позиции жителей, - заявил Клычков.

Затем губернатор добавил, что заниматься шантажом в социально значимой сфере не стоит и заявил, что уже дал поручение по возведению второго мусоросортировочного завода на территории Орловщины.

– Когда подняли вопрос по поводу того, что нужно открыть еще один завод, чтобы обеспечить стабильность, была поднята истерика. Я дал уже поручение принять меры по скорейшему запуску второго завода, если не хочет работать этот, - подытожил глава региона.



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