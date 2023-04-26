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10:30, 26 апреля 2023 года

Орловским школьникам покажут фильм о героизме молодогвардейцев

Показы фильма "Молодогвардейцы. Подвиг русского духа", созданного ГТРК "Орел", начинаются уже сегодня.


В преддверии праздника Победы в Орловском военно-историческом музее начинаются показы документального фильма "Молодогвардейцы. Подвиг русского духа". Это новая редакция фильма, созданного ГТРК "Орел". В обновленную версию вошли новые факты и участники. Зрителями станут орловские школьники.

Первый показ пройдет уже сегодня, 26 апреля. В картине представлена история борьбы и трагической гибели героев-подпольщиков Краснодона. Центральная фигура фильма – Сергей Тюленин. Это наш земляк, один из организаторов "Молодой гвардии" и самый боевой из ее участников.

В деревне Нечаево Корсаковского района установлен памятник Сергею Тюленину. Жители области должны знать, что из 49 активных участников краснодонского подполья восемь молодогвардейцев были нашими земляками.

В фильме принял участие племянник Сергея Тюленина Юрий Галкин.


Игорь Свеженцев
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